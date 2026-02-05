MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το σημείο της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα, απ’ όπου ξεκίνησε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο εντοπίστηκε στην ένωση των δύο σωλήνων. Οι έρευνες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα, ενώ αύριο αναμένεται ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί τις οικογένειες της Αγάπης Μπουνόβα και Αναστασίας Νάσιου, ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι ήδη προχώρησε σε δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Οι δύο οικογένειες όρισαν και κοινό τεχνικό σύμβουλο που μετέχει στις έρευνες με επικεφαλής την αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

«Είμαστε στη δεύτερη μέρα των ερευνών. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και έχει αποκαλυφθεί το μέρος του σωλήνα όπου έγινε η διαρροή», είπε στους δημοσιογράφους. «Αύριο στις 3 θα έχουμε περισσότερα ευρήματα, σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Οι έρευνες τηςάνο είχαν διακοπεί έως ότου τα επίπεδα του προπανίου που έχουν διαποτίσει το υπέδαφος να είναι σε ασφαλή όρια. Η εταιρία όρισε δικό της πραγματογνώμονα προκειμένου να παρακολουθεί τόσο τις έρευνες όσο και την πορεία της προανάκρισης. «Υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά η επικινδυνότητα αίρεται αν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία», είχε δηλώσει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ο τεχνικός πραγματογνώμονας Μιχάλης Χάλαρης.

Στις έρευνες μετέχουν μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

Βιολάντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συγκίνηση στο Παλατάκι για τα επτά αδικοχαμένα “αετόπουλα” – “Καλό παράδεισο αδέρφια”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ρωσία: Κωμικός καταδικάστηκε σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση για ένα αστείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα η μήνυση του Κ. Πλεύρη εις βάρος μου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λάρισα: Ένοχος σε δεύτερο βαθμό 23χρονος που βίασε σε πάρτι συνομήλική του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βέροια – Απίστευτο βίντεο: 89χρονος οδηγούσε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία Οδό

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Πονοκέφαλος: 7 τύποι, συμπτώματα και αντιμετώπιση