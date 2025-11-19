Βίντεο: Η στιγμή που ο 29χρονος σκοτώνει στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται ο άγριος ξυλοδαρμός του 58χρονου από τον 29χρονο το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στον Νέο Κόσμο, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό με τον ξυλοδαρμό, που εξασφάλισε το newsit.gr, αρχικά φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος άνδρας να κινείται στον Νέο Κόσμο. Ξαφνικά χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο μαύρο όχημα.

Εκείνη τη στιγμή στο σημείο φτάνουν και οι δύο μηχανές με τους τρεις επιβαίνοντες που τον καταδίωκαν. Και οι τρεις κατεβαίνουν από τις μηχανές τους ενώ ο 29χρονος που φοράει το κράνος της μηχανής κινείται προς τη θέση του οδηγού όπου βρίσκεται ο 58χρονος.

Θα του ρίξει περισσότερες από 10 γροθιές στο πρόσωπο ενώ θα του χτυπήσει το κεφάλι στο τιμόνι. Στη συνέχεια, οι δύο φίλοι του 29χρονου θα τον πλησιάσουν και θα του ζητήσουν να σταματήσει την άγρια επίθεσή του.

Ο 29χρονος θα επιβιβαστεί και πάλι στο μηχανάκι και θα φύγει από το σημείο.

Παράλληλα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 29χρονος που ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου.