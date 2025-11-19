MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο

THESTIVAL TEAM

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 29χρονου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος έχει συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν αλλά όπως τόνιζαν αρμόδιες εισαγγελικές πηγές, οι συλλήψεις αυτές αφορούσαν σε αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου.

Νέος Κόσμος

