Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο είχε επιτεθεί με κοπίδι πριν ένα μήνα σε οδηγούς

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον 29χρονο που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο.

Ο 29χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί μετά το φρικτό περιστατικό τον ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο είχε δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογη συμπεριφορά σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, άλλες τρεις φορές είχε εμπλακεί σε ανάλογο περιστατικό με επιθετική συμπεριφορά με τελευταίο γεγονός στις 20 Οκτωβρίου επίσης στον Νέο Κόσμο. Τότε, σε διασταύρωση της οδού Μπακνανά επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις οδηγούς επειδή ένα φορτηγό του χτύπησε τον καθρέφτη.

Διαβάστε επίσης: Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 58χρονου οδηγού από τους δύο δράστες που τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου

Ο 29χρονος πάντως ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου που κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του μέσα στο αυτοκίνητό του στο Νέο Κόσμο, ο 29χρονος οδηγός μηχανής που συνελήφθη χτες (17.11.2025). Ωστόσο, ο νεαρός έδωσε τη δική του εκδοχή γύρω από το ξέσπασμά του, από το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 58χρονος.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην αστυνομία ο 29χρονος, πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, δέχτηκε επίθεση από το θύμα το οποίο τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Όλα συνέβησαν έξω από γυμναστήριο στην περιοχή, όπου οι δύο άντρες φέρεται να τράκαραν τα οχήματά τους, και έπειτα από μικρό επεισόδιο, ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κράτησε 10 με 15 λεπτά και στη συνέχεια ο συλληφθέντας ξυλοκόπησε τον 58χρονο μέχρι θανάτου.

Η ιατροδικαστική έκθεση του 58χρονου

Ο 58χρρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 29χρονο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέροντας σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι.

Οι γιατροί παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Ο 58χρονος πέθανε από το στρες που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρόλο που ήταν βαρύτατα χτυπημένος σε πρόσωπο ενώ είχε και κάταγμα στη γνάθο του σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του ο 58χρονος υπέστη πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες πράγμα που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και στη συνέχει ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα.

Σμφωνα με τους γιατρούς, τα χτυπήματα που έφερε ο άνδρας ήταν τόσο βαριά που θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά.

Το περιστατικό πλέον αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 29χρονου για ανθρωποκτονία.