MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό – “Έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά, για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές ακραίας βίας εκτυλίσσονται από το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αγνώστων.

Από το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, το χωριό του Ηρακλείου, έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και για τρίτο θύμα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Το χωριό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για σκηνικό πολεμικής ταινίας.

Οι πυροβολισμοί ακούγονταν για αρκετή ώρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το Ηράκλειο και τη Μεσαρά.

«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση»

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV και στο Neakriti.gr, ένας άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε. Ο ίδιος, κάτοικος Αθήνας, δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, περνώντας από το χωριό την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

«Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές», τόνισε.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να αποσαφηνίσουν τα αίτια της αιματηρής σύγκρουσης, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της Ασφάλειας και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Βεντέτα Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Volley League: Ήττα σοκ για τον ΠΑΟΚ στην Κηφισιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στηρίζει τον θηλασμό με υπηρεσίες “φιλικές” προς τα βρέφη και τους γονείς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Πανέτοιμος και πάνοπλος ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Τουρκία: Ισόβια σε 11 άτομα για τη φωτιά με τους 78 νεκρούς σε χιονοδρομικό κέντρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Η ΚΑΕ Άρης κάλεσε τον Γιαννάκη και την οικογένεια του Άλκη Καμπανού στο Παλέ για το αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ