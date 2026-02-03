MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στο Ίλιον: Ταξί μπήκε σε μονόδρομο και αναποδογύρισε, άφαντος ο οδηγός – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ίλιον, όταν ένα ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και στη συνέχεια αναποδογύρισε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας το όχημα.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να εντοπίσουν τον οδηγό, ενώ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος. Ανάμεσα στα σενάρια που ερευνώνται είναι η μέθη ή άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους πολίτες να επικοινωνήσουν αν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δείτε το βίντεο:

Ίλιον Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

