Τροχαίο με δύο νταλίκες στον Αργυρότοπο Ηγουμενίτσας: Απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους οι οδηγοί – Δείτε βίντεο από drone

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (04/11) στον Αργυρότοπο Ηγουμενίτσας, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thespro.gr, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι οδηγοί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους πριν την άφιξη των αρχών και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσω drone, αποτυπώνονται οι ζημιές που υπέστησαν τα δύο μεγάλα οχήματα.