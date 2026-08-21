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Τροχαίο έξω από τη Λάρισα: Άμορφη μάζα σιδερικών έγινε ΙΧ μετά τη σύγκρουση με φορτηγό – Δείτε εικόνες

Αρχείο Intime
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Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το μπροστινό μέρος ενός ΙΧ το οποίο το πρωί της Παρασκευής, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Λάρισας, συγκρούστηκε με πλαγιομετωπικά με φορτηγό.

Το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί στον δρόμο Λάρισας-Τρικάλων και οι δύο οδηγοί των οχημάτων είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ λόγω του οχήματος που βρέθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Λάρισα Τροχαίο

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