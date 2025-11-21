Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρό 13χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε με την τροφή του στο σχολείο

Μια τραγωδία σημειώθηκε στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με την τροφή της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.

Η εποχή των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως γιατί βρίσκεται στο τέλος του χρόνου, γεγονός που δημιουργεί τις βάσεις για τη νέα χρονιά. Εδώ και χρόνια, το Φενγκ Σούι έχει παραθέσει τις δικές του συμβουλές για περισσότερη τύχη και καλύτερη ενέργεια, την οποία αξιοποιείτε μέσα από την σωστή και καλότυχη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου.

Τα χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε το Χριστουγεννιάτικο σας δέντρο

Σύμφωνα με το The Chinese Zodiac, καλύτερα να αποφύγετε την τοποθέτηση του δέντρου κοντά σε πόρτες, παράθυρα ή σημεία μέσα στο σαλόνι που αποτελούν πέρασμα (επομένως έχουν υψηλή κινητικότητα) καθώς η ενέργεια μπορεί να ρέει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και να διαταράξει την ηρεμία του χώρου.

Επίσης, αποφύγετε να τοποθετήσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε γωνιακά σημεία, τα οποία προωθούν τη στασιμότητα. Τέλος αποφύγετε φέτος να τοποθετήσετε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Νότο, Νοτιοδυτικά, Δυτικά και Βορειοδυτικά, καθώς οι 4 αυτές κατευθύνσεις θα έχουν αρνητικά άστρα και καλό είναι να μην τα διεγείρετε.