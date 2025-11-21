MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρό 13χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε με την τροφή του στο σχολείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια τραγωδία σημειώθηκε στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με την τροφή της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.

Πειραιάς

