Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες μετά από έκρηξη σε σπίτι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και να τραυματιστεί ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με το theNewspaper, η έκρηξη έγινε στις 16:00 και αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 60 ετών, που οι πληροφορίες λένε ότι ήταν μητέρα και κόρη.

Παράλληλα, ακόμη ένας άνθρωπος μικρότερης ηλικίας έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ανήμερα της εθνικής επετείου.

