ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Tραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο Παγκράτι, όταν άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άτυχος άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, που κατέβαλαν απεγνωσμένες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση επί τόπου. Παρά τη μάχη που δόθηκε, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του ενδέχεται να οφείλεται και σε ανακοπή καρδιάς, κάτι που αναμένεται να διευκρινιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Παγκράτι

