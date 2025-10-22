MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα στην Ανάφη τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της κοντά στο Κάστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού.

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας.

Ανάφη Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

