Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος μετά από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο – Τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 60χρονος σήμερα το πρωί σε συσκευαστήριο στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φούρνος στον οποίο εκτελούσε εργασίες συντήρησης και ήταν εκτός παραγωγικής διαδικασίας εξερράγη.

Όπως αναφέρει το fonitisxanthis.gr, από την έκρηξη η πόρτα του φούρνου -από σίδερο- χτύπησε στο στήθος τον άτυχο άνδρα στερώντας του τη ζωή, ενώ στη συνέχεια τραυμάτισε ελαφρά έναν άλλο εργαζόμενο στο πόδι.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε και κατέφθασε κλιμάκιο του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον νεκρό και τον τραυματία και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Την έρευνα για το εργατικό αυτό ατύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.