MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο – Στο νοσοκομείο ένας ένοικος

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:20 στην οδό Παπαφλέσσα στο χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος και στην συνέχεια επεκτάθηκε σε ένα δωμάτιο.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν και επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή ταχείας ανταπόκρισης και παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

