Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο – Στο νοσοκομείο ένας ένοικος

Συναγερμός σήμανε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:20 στην οδό Παπαφλέσσα στο χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος και στην συνέχεια επεκτάθηκε σε ένα δωμάτιο.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν και επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή ταχείας ανταπόκρισης και παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.