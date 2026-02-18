Θεσσαλονίκη: Τους έπιασαν με μοτοσικλέτα και σωρεία κλοπιμαίων που είχαν αρπάξει νωρίτερα από κατάστημα

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 32 και 23 ετών προχώρησαν χθες νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς κατελήφθησαν να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και σε έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα μαχαίρι μέσα σε θήκη, δύο υπολογιστές παλάμης με λογισμικό εταιρείας ταχυμεταφοράς τροφίμων – προϊόντων, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορα τρόφιμα και αναψυκτικά, των οποίων την κατοχή δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι βραδινές ώρες χθες οι συλληφθέντες διέρρηξαν από κοινού κατάστημα-εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, απ’ όπου αφαίρεσαν τα ανωτέρω αντικείμενα.