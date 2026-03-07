Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κτηνοτρόφος στον Λαγκαδά για παραβίαση μέτρων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων – Δείτε εικόνες

Στη σύλληψη ενός 65χρονου κτηνοτρόφου προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την πρόληψη εξάπλωσης ζωονόσου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του ΑΤ Λαγκαδά και του ΑΤ Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 65χρονος, το μεσημέρι της Πέμπτης (6/3), συνόδευσε κοπάδι περίπου 100 αιγών εκτός της κτηνοτροφικής μονάδας όπου στεγάζονται, στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά.

Λίγη ώρα αργότερα, μετέβη σε δεύτερο σημείο της περιοχής όπου βρίσκονταν για βοσκή περίπου 300 ακόμη αίγες, επίσης εκτός της μονάδας όπου σταβλίζονται. Με την ενέργειά του αυτή παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιά αιγοπροβάτων στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.