MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κτηνοτρόφος στον Λαγκαδά για παραβίαση μέτρων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 65χρονου κτηνοτρόφου προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την πρόληψη εξάπλωσης ζωονόσου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του ΑΤ Λαγκαδά και του ΑΤ Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 65χρονος, το μεσημέρι της Πέμπτης (6/3), συνόδευσε κοπάδι περίπου 100 αιγών εκτός της κτηνοτροφικής μονάδας όπου στεγάζονται, στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά.

Λίγη ώρα αργότερα, μετέβη σε δεύτερο σημείο της περιοχής όπου βρίσκονταν για βοσκή περίπου 300 ακόμη αίγες, επίσης εκτός της μονάδας όπου σταβλίζονται. Με την ενέργειά του αυτή παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιά αιγοπροβάτων στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη Κτηνοτρόφος Λαγκαδάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Βερόνικα Δαβάκη: Η τέχνη δεν οφείλει τίποτα σε κανέναν, εμείς της οφείλουμε να την αφήνουμε ελεύθερη

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος: Διαζύγιο για τον τραγουδιστή μετά από 19 χρόνια γάμου – “Δεν ήμουν καλός σύζυγος” παραδέχτηκε

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Στην αγκαλιά του Φάνη: Ποιους υποδέχεται απόψε ο Φάνης Λαμπρόπουλος;

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Βίκυ Μαραγκάκη: Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο στον εγκέφαλο, πολύ επιθετικής μορφής, έχω μία μικρή ενοχή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σέρρες: 15χρονος τρύπωσε σε αποθήκη και βούτηξε τροχούς κοπής και αλυσοπρίονο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 λεπτά πριν

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης