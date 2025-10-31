MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στην Εισαγγελία Εφετών οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι δύο 28χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων για τη δολοφονία του 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, στη Λεμεσό.

Οι κυπριακές Αρχές ζητούν την έκδοσή τους, καθώς τους κατηγορούν για «φόνο εκ προμελέτης». Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, οι δύο 28χρονοι ομογενείς από τη Γεωργία και ξαδέλφια μεταξύ τους, φέρονται ως φυσικοί δράστες της δολοφονίας, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα διέφυγαν από εκεί, ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το αίτημα τω Κυπρίων για την έκδοσή τους. Εφόσον οι εκζητούμενοι δεν συναινέσουν στην έκδοσή τους αναμένεται να συγκληθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αποφανθεί για το κυπριακό αίτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

