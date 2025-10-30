MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Δημοσθένους έγινε το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον δρόμο Αψιού – Αγίου Αθανασίου, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυπριακής αστυνομίας, οι δράστες, που φέρονται να ήταν δύο, επέβαιναν σε λευκό βαν το οποίο προπορευόταν του οχήματος του θύματος, στο οποίο βρισκόταν και ο γιος του.

Όταν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία ελάττωσε ταχύτητα λόγω του οδικού κυρτώματος, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ με αυτόματο όπλο, πλήττοντας τον Δημοσθένους με πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, έκαψαν το βαν σε περιοχή της Γερμασόγειας και διέφυγαν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Από τη βαλλιστική εξέταση προέκυψε ότι εναντίον του επιχειρηματία ρίχθηκαν τουλάχιστον 13 σφαίρες, τρεις εκ των οποίων τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός του επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Δολοφονία Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

