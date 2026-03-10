MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός σε τροχαίο με εκτροπή δικύκλου στο Φίλυρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εκτροπή δικύκλου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) στην περιοχή του Φιλύρου, στον δρόμο που οδηγεί προς το Ρετζίκι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρείχαν εξειδικευμένη προνοσοκομειακή φροντίδα στον τραυματία, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η ιατρός της Κινητής Ιατρικής Μονάδας προχώρησε σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση του τραυματία στο σημείο του ατυχήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναπνευστική του λειτουργία.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, ο τραυματίας διακομίστηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο εφημέρευε, για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα όχημα μικρού όγκου (smart), ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή πέντε διασωστών και ενός ιατρού.

Τροχαίο ατύχημα

