Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε με καραμπίνα γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές ανηλίκων – Τραυματίστηκε 15χρονος

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Ένας 55χρονος πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα όταν ενοχλήθηκε από τις φωνές παρέας ανηλίκων, με συνέπεια ένας 15χρονος να τραυματιστεί!

Το περιστατικό έγινε χθες γύρω στις 10 το βράδυ σε περιοχή της Επανομής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος ενοχλήθηκε από παρέα ανηλίκων, που βρισκόντουσαν σε γήπεδο δίπλα στο σπίτι του και αφού άρπαξε μια καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 15χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως o 15χρονος τραυματίστηκε από τα πυρά στα πόδια, το αριστερό χέρι και το μεσοθωράκιο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τον 55χρονο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.