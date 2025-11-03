MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε με καραμπίνα γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές ανηλίκων – Τραυματίστηκε 15χρονος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Ένας 55χρονος πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα όταν ενοχλήθηκε από τις φωνές παρέας ανηλίκων, με συνέπεια ένας 15χρονος να τραυματιστεί!

Το περιστατικό έγινε χθες γύρω στις 10 το βράδυ σε περιοχή της Επανομής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος ενοχλήθηκε από παρέα ανηλίκων, που βρισκόντουσαν σε γήπεδο δίπλα στο σπίτι του και αφού άρπαξε μια καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 15χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως o 15χρονος τραυματίστηκε από τα πυρά στα πόδια, το αριστερό χέρι και το μεσοθωράκιο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τον 55χρονο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 37 λεπτά πριν

Θεοδωρικάκος για ΕΛΤΑ: Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, με διάλογο και χωρίς αιφνιδιασμούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 56 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Χαλκιδική – Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Απολύθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από τροχαίο – Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Γιάννης Λάλας: Στο μπαλκόνι του σαλέ “γάζωσαν” με καλάσνικοφ τον 42χρονο – Δείτε τις φωτογραφίες