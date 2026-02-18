MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν τις κωφάλαλες και ζητούσαν χρήματα από πελάτες σε σούπερ μάρκετ – Χειροπέδες σε 22χρονη

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη μία 22χρονης Ρουμάνας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 22χρονη συνελήφθη καθώς από κοινού με συνεργό της, προσποιούμενες τις κωφάλαλες προσέγγιζαν πελάτες σε καταστήματα σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Μενεμένης και ζητούσαν χρήματα για λογαριασμό ελληνικού ιδρύματος κωφάλαλων, που δεν υφίσταται.

Συνολικά απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 36,20 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε.

Θεσσαλονίκη

