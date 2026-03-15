Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές ανήλικων οπαδών έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ

Την επέμβαση της Αστυνομίας προκάλεσε η παρουσία νεαρών οπαδών έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές ατόμων που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ. Η παρουσία τους εκεί κρίθηκε ύποπτη. Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για τέσσερις ανήλικους που δήλωσαν ότι είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σε βάρος των τεσσάρων προσαχθέντων δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η προσαγωγές σημειώθηκαν στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την πάταξη της οπαδικής βίας.

Στο γήπεδο της ΜΕΝΤ στις 19:30 της Κυριακής είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Άρη με την αντίστοιχη της ΜΕΝΤ.