MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πουλούσε παράνομα συστήματα συναγερμού, έβαλε δήθεν λογότυπο της ΕΛ.ΑΣ. στο site της επιχείρησης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 58χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί Ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας & περί σημάτων

Ο 58χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως καθώς κατελήφθη εντός καταστήματος πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού ιδιοκτησίας του, να προβαίνει στη διάθεση προς πώληση και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού άνευ της προβλεπόμενης από το Νόμο άδειας λειτουργίας εταιρίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. αλλά και προσωπικής άδειας εργασίας.

Επίσης -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- στον ιστότοπο της επιχείρησης υπήρχε αναρτημένο το λογότυπο της ‘’Ελληνικής Αστυνομίας’’ καθώς και διαφήμιση των προαναφερθέντων συστημάτων ασφαλείας προς πώληση και εγκατάσταση.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, καμία πράξη που έχει έρθει στη Βουλή από τις 13 δεν είναι παράνομη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν οι υπογραφές για αντιπλημμυρικά έργα στην Ασπροβάλτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κοντογεώργης: Στοχευμένα μέτρα για να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας που συνδέεται με αντιπολιτευόμενη οργάνωση

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Τραμπ: Μετά από αίτημά μου το Ιράν δεν θα εκτελέσει οκτώ διαδηλώτριες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Φλωρίδης: Έκφραση ραγιαδισμού ότι θα έρθουν οι Ευρωπαίοι και θα μας κάνουν ντα και να μας εξυγιάνουν, επειδή εμείς δεν μπορούμε