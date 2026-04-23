Θεσσαλονίκη: Πουλούσε παράνομα συστήματα συναγερμού, έβαλε δήθεν λογότυπο της ΕΛ.ΑΣ. στο site της επιχείρησης

Ένας 58χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της νομοθεσίας περί Ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας & περί σημάτων

Ο 58χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως καθώς κατελήφθη εντός καταστήματος πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού ιδιοκτησίας του, να προβαίνει στη διάθεση προς πώληση και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού άνευ της προβλεπόμενης από το Νόμο άδειας λειτουργίας εταιρίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. αλλά και προσωπικής άδειας εργασίας.

Επίσης -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- στον ιστότοπο της επιχείρησης υπήρχε αναρτημένο το λογότυπο της ‘’Ελληνικής Αστυνομίας’’ καθώς και διαφήμιση των προαναφερθέντων συστημάτων ασφαλείας προς πώληση και εγκατάσταση.