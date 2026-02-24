Θεσσαλονίκη: Πώς απέδρασε ο 47χρονος που νοσηλευόταν φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά την απόδραση του 47χρονου κρατούμενου από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο άνδρας είχε συλληφθεί προ ημερών από την ΟΠΚΕ, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση τεσσάρων ετών κάθειρξης για διακεκριμένες κλοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του παρουσίασε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Αργότερα μεταφέρθηκε από τη ΜΕΘ σε απλό θάλαμο της Καρδιολογικής Κλινικής, όπου και τελούσε υπό φρούρηση δύο αστυνομικών. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, κατάφερε να διαφύγει.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας το περιστατικό, ανέφερε: «Ο άνδρας νοσηλευόταν φρουρούμενος από δύο άτομα. Όμως οι θάλαμοι της Καρδιολογικής Κλινικής ενώνονται από ένα ενιαίο μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι, βγάζοντας τους ορούς, πήγε σε άλλο θάλαμο και από εκεί άνοιξε άλλη μπαλκονόπορτα και έφυγε από το νοσοκομείο χωρίς να τον αντιληφθούν οι αστυνομικοί».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη για το συμβάν, τονίζοντας πως «η φύλαξη είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί, αν θέλουν, μπορούν ακόμη και να είναι μέσα στη χειρουργική επέμβαση. Δεν έφυγε από Μονάδα Εντατικής Φροντίδας, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αστυνομικούς και η χρήση χειροπέδων, αλλά από την Καρδιολογική. Το νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη· είναι καθαρά ζήτημα των αστυνομικών πώς φυλάσσουν τον κρατούμενο».

Από την πλευρά του, ο οργανωτικός γραμματέας – αναπληρωτής γραμματέας της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Μιλτιάδης Χατζηανεστιάδης, σημείωσε ότι ο 47χρονος «μεταφέρθηκε από τη ΜΕΘ σε απλό θάλαμο μαζί με άλλους ασθενείς. Έξω από τον θάλαμο υπήρχαν αστυνομικοί που τον φρουρούσαν. Σε μια στιγμή ο ασθενής βρήκε την αφορμή να μεταβεί στο μπαλκόνι, όπου η πόρτα δεν κλειδώνει – και αυτό είναι ένας λόγος που μειώνει την ασφάλεια για εμάς τους αστυνομικούς – μεταπήδησε στο διπλανό μπαλκόνι και κατάφερε από άλλον θάλαμο να διαφύγει. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, πήδηξε από τον φράχτη και έφυγε».

Ο κ. Χατζηανεστιάδης πρόσθεσε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων χώρων στα νοσοκομεία για τη φρούρηση κρατουμένων, «όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού», ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια όσο και η ομαλή λειτουργία των υγειονομικών δομών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 47χρονου, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέστη δυνατή η απόδραση από χώρο αυξημένης επιτήρησης. Περισσότερα στοιχεία αναμένονται από την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.