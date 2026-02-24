MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκτακτο – Θεσσαλονίκη: Απέδρασε κρατούμενος από τη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου

THESTIVAL TEAM

Ένας 47χρονος κρατούμενος απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 47χρονος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο καθώς μετά τη σύλληψή του, παρουσίασε θέμα υγείας. Ο άνδρας είχε συλληφθεί πριν από μερικές μέρες και συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου, για καταδικαστική απόφαση για φυλάκιση 4 ετών που εκκρεμούσε εις βάρος του για διακεκριμένες κλοπές.

Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως μετά τη σύλληψή του ο άνδρας παρουσίασε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλευόταν υπό φρούρηση.

Η απόδραση του 47χρονου κρατούμενου έγινε χθες το μεσημέρι. Κατά πληροφορίες, ο 47χρονος κατάφερε να διαφύγει από το παράθυρο ενώ η απουσία του έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 47χρονου.

