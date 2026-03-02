Θεσσαλονίκη: Οπαδικό επεισόδιο στα Κουφάλια – Μπήκαν σε κατάστημα, έβρισαν φιλάθλους και έσπασαν τζαμαρία – Χτύπησαν τον γιο του ιδιοκτήτη

Επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα, φερόμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μπήκαν σε ταβέρνα και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρούχα με διακριτικά της ομάδας του Άρη.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν και έθραυσαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία παράβαση που αφορά τη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των έτερων δύο εμπλεκομένων στην επίθεση.