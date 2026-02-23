Θεσσαλονίκη: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες στο στρατόπεδο Κόδρα
THESTIVAL TEAM
Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο εντός του στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής.
Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 9 σε κτίριο εντός του στρατοπέδου και συνολικά επιχείρησαν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Αυτή την ώρα η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της αποκάθαρσης το σημείου.
Από τη φωτιά δεν κινδύνεψε κανείς ενώ οι φλόγες έγιναν ορατές από μακριά.