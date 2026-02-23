MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες στο στρατόπεδο Κόδρα

Screenshot
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο εντός του στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 9 σε κτίριο εντός του στρατοπέδου και συνολικά επιχείρησαν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Αυτή την ώρα η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της αποκάθαρσης το σημείου.

Από τη φωτιά δεν κινδύνεψε κανείς ενώ οι φλόγες έγιναν ορατές από μακριά.

Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για Παβλένκα-Τι ισχύει με τον τραυματισμό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη ΙΧ με νεαρούς στον Δενδροπόταμο – Έπεσε πάνω σε σταθμευμένο, ένας τραυματίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών στα νότια των Καλών Λιμένων

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γροιλανδία: Δεν χρειαζόμαστε το πλωτό νοσοκομείο του Τραμπ, λέει ο Δανός υπουργός Άμυνας

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Γαλλία: 55χρονος σέρφερ σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία στη Νέα Καληδονία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά σήμερα και μέχρι τι ώρα