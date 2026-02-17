Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 08:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστές συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Το ατύχημα έγινε στη συμβολή της Λεωφόρου Στρατού με την οδό Μπιζανίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά.