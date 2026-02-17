MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 08:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστές συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Το ατύχημα έγινε στη συμβολή της Λεωφόρου Στρατού με την οδό Μπιζανίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε χασίς, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη και μαχαίρι

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει για ακόμα μία βραδιά στο Block 33

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Οι λόγοι που πίστευε πως ο Μέγας Αλέξανδρος είναι θαμμένος στη Βεργίνα

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Δέκα τροφές που προκαλούν φούσκωμα και οι πιο απλοί τρόποι ανακούφισης

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη: Την απείλησαν με μαχαίρι – Βίντεο δείχνει τους “ατάραχους” δράστες