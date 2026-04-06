Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο τρεις έφηβες, συνελήφθη 15χρονη

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (4/4) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων κοριτσιών στην πλατεία του Ευόσμου, με τα αίτια να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Τρεις ανήλικες μεταξύ 13 και 14 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ μία εξ αυτών νοσηλεύτηκε για για προληπτικούς λόγους.

Μία 15χρονη συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος των τριών ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.