MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο – Ελέγχθηκαν 72 άτομα και 59 οχήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές ώρες χθες (25-02-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 72 άτομα και
  • 59 οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

  • Διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
  • Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
  • Ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Δενδροπόταμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Λάβαρα Έβρου: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους – “Περιμένουμε κι άλλο όγκο νερού, είμαστε σε επιφυλακή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη του 47χρονου που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Φλωρίδης για Τέμπη: Yπάρχει νομικό πλαίσιο να γίνουν οι εξετάσεις των σορών στο εξωτερικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Νέο βίντεο από Γαστούνη: Οι Ρομά συνεχίζουν να βανδαλίζουν το περίπτερο ακόμη και μετά την άφιξη της Αστυνομίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Κρίσιμες οι επόμενες 12 ώρες για τα χωριά του Σουφλίου μετά την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Μαρία Δεληθανάση για την καταδίκη του Κώστα Δόξα: Δικαίωση μετά από πολυετή αγώνα, δεν μου ζήτησε συγγνώμη