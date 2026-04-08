Θεσσαλονίκη: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο ΑΧΕΠΑ λόγω ανέμων – Δείτε βίντεο και φωτο

Πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέληξε ένα μεγάλο δέντρο το οποίο έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 15:00. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν τις τελευταίες ώρες στην πόλη, ξερίζωσαν το δέντρο το οποίο έπεσε πάνω στην περίφραξη του νοσοκομείου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, καταπλακώνοντας μάλιστα το ένα το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Τουλάχιστον ένα ακόμα αυτοκίνητο υπέστη φθορές από την πτώση του δέντρου.

Από θαύμα δεν σημειώθηκε τραυματισμός ατόμου ενώ για την απομάκρυνση του δέντρου από το σημείο χρειάστηκε να επιχειρήσει η Πυροσβεστική.

