Θεσσαλονίκη: Ήρωες αστυνομικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα από τον σύντροφο της – Την είχε ακινητοποιημένη και την χτυπούσε με σίδερα και ξύλο

Την τελευταία στιγμή έσωσαν μία 38χρονη από τα χέρια του 34χρονου συντρόφου της, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Χθες το πρωί, το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχτηκε κλήση σχετικά με άτομο που καλεί σε βοήθεια στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και αντίκρισαν τον 34χρονο να έχει ακινητοποιήσει την 38χρονη σύντροφό του, η οποία ήταν σοβαρά τραυματισμένη, τον συνέλαβαν.

Η γυναίκα ήταν άσχημα χτυπημένη. Αν δεν είχαν φτάσει τόσο σύντομα οι αστυνομικοί η ζωή της 38χρονης ήταν άμεσα σε κίδνυνο.

Ο σύντροφος της την χτύπησε με κλωτσιές και γροθιές, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν 2 σιδερένιες ράβδους, 1 ξύλινη ράβδο και μαγειρικό σκεύος με τα οποία χτύπησε την γυναίκα.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, που διενεργεί την προανάκριση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.