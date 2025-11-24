MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξωσχολικοί επιτέθηκαν και χτύπησαν 15χρονο στη Νεοχωρούδα – Τον έσωσε διερχόμενη

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Επίθεση από δύο εξωσχολικούς δέχθηκε ένα 15χρονο αγόρι, σύμφωνα με καταγγελία στο ΑΤ Ωραιοκάστρου, στην περιοχή της Νεοχωρούδας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο κοντά στο σχολείο του ανήλικου μετά το τέλος των μαθημάτων, όταν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον πλησίασαν και ο ένας τον χτύπησε στο πρόσωπο δίνοντάς τον σφαλιάρα.

Την επίθεση αντιλήφθηκε διερχόμενη οδηγός με το αυτοκίνητό της, η οποία σταμάτησε, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο σχολείο για να είναι ασφαλής.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Ωραιοκάστρου διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης στον 15χρονο, αφού πρώτα προηγήθηκε η καταγγελία.

Θεσσαλονίκη Νεοχωρούδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

