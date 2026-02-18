MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις απάτης με λεία πάνω από 40.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εξιχνίασαν διάφορα αδικήματα στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά 9 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες

Οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού χρηματικού ποσού που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος εννέα (9) ατόμων συνολικά, για 4 περιπτώσεις απάτης (είτε με το πρόσχημα της αγοραπωλησίας αγαθών μέσω διαδικτύου, είτε προσποιούμενοι τους λογιστές), 2 περιπτώσεις απάτης μέσω υπολογιστή σε συνδυασμό με παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, καθώς και για περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, σε συνδυασμό με Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κι εξύβρισης.

Η τελευταία περίπτωση έλαβε χώρα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος 24χρονης (σήμερα) αλλοδαπής.

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέσθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πυλαίας – Χορτιάτη, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Σεπτεμβρίου 2023 έως μέσα Οκτωβρίου 2025, ενώ σε ό,τι αφορά τα αδικήματα της απάτης, οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού χρηματικού ποσού που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου για τις κακοποιητικές σχέσεις: Αυτό μπορεί να σε αλλάξει και να σε κλείσει σαν άνθρωπο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κυριακίδης- Μουρίκη: Ψάχνουμε το μυστικό της κοινής μας συνύπαρξης μετά από τόσα χρόνια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η θάλασσα “βγήκε” στη στεριά στην Αγία Τριάδα, πλημμύρισαν δρόμοι – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Απόπειρα ληστείας σε σούπερ μάρκετ στον Ταύρο – Ακινητοποιήθηκε ο 43χρονος δράστης

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 7 ώρες πριν

Carnavalissimo: Αποκριάτικες μελωδίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης απόψε στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ