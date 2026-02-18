Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις απάτης με λεία πάνω από 40.000 ευρώ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εξιχνίασαν διάφορα αδικήματα στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά 9 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες

Οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού χρηματικού ποσού που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος εννέα (9) ατόμων συνολικά, για 4 περιπτώσεις απάτης (είτε με το πρόσχημα της αγοραπωλησίας αγαθών μέσω διαδικτύου, είτε προσποιούμενοι τους λογιστές), 2 περιπτώσεις απάτης μέσω υπολογιστή σε συνδυασμό με παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, καθώς και για περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, σε συνδυασμό με Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κι εξύβρισης.

Η τελευταία περίπτωση έλαβε χώρα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος 24χρονης (σήμερα) αλλοδαπής.

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέσθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πυλαίας – Χορτιάτη, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Σεπτεμβρίου 2023 έως μέσα Οκτωβρίου 2025, ενώ σε ό,τι αφορά τα αδικήματα της απάτης, οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού χρηματικού ποσού που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.