MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το συγκλονιστικό αντίο του Παναγιώτη Γιαννάκη στον Όσκαρ Σμιντ: “Ευχαριστώ για τις απίθανες μάχες μας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το δικό του “αντίο” στον Όσκαρ Σμιντ θέλησε να πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μέσα από μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media.

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου μπάσκετ, Όσκαρ Σμιντ, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (17/04) σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο Σμιντ αγωνίστηκε σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι μέχρι σήμερα πρώτος σκόρερ στα Ολυμπιακά τουρνουά με 1093 πόντους.

Με μία συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησε τον Βραζιλιάνο, ευχαριστώντας τον για τις απίθανες μάχες τους στα παρκέ.

“Το μπάσκετ σήμερα έχασε ένα θρύλο. Αντίο φίλε Όσκαρ. Ευχαριστώ για τις απίθανες μάχες μας”, έγραψε ο Γιαννάκης.

Παναγιώτης Γιαννάκης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

