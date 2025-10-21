Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Έξι άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 17-10-2025 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (20-10-2025) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Τούμπας – Τριανδρίας, και Παύλου Μελά συνέλαβαν συνολικά έξι (6) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.