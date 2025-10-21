MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Έξι άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 17-10-2025 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (20-10-2025) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Τούμπας – Τριανδρίας, και Παύλου Μελά συνέλαβαν συνολικά έξι (6) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Ηχορύπανση Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη: Η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έβγαλε τα ηχεία στο μπαλκόνι του και όταν πήγε η αστυνομία, τους απείλησε ότι θα τους… συλλάβει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

ΥΠΑΑΤ: Ποσό 10 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Νένα Χρονοπούλου: Η πρώτη εικόνα της μετά το λίφτινγκ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ζελένσκι: Στη συνάντηση με τον Τραμπ υπήρξε πρόοδος για την απόκτηση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

“Τα ‘χασε” ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον “Εκατομμυριούχο”: “Σε τι κατάσταση ήταν αυτός που έγραψε αυτή την ερώτηση;”