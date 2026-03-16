Θεσσαλονίκη: Έξι άτομα επιτέθηκαν σε τρεις Αιγύπτιους – Δύο τραυματίες, χειροπέδες σε τρία άτομα από το Σουδάν

Επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο ενώ τρία άτομα συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ομάδα έξι ατόμων επιτέθηκαν και χτύπησαν τρεις Αιγύπτιους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Δύο από τα άτομα που δέχθηκαν επίθεση χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικές εξετάσεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τρία άτομα που φέρονται ως οι δράστες της άγριας επίθεσης. Πρόκειται για τρεις άνδρες από το Σουδάν ηλικίας 38, 23 και 22 ετών. Τα άλλα τρία άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των τριών Αιγυπτίων αναζητούνται από τις Αρχές.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.