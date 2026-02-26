MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

THESTIVAL TEAM

Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στις 25/2/2026, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Abbas (ον) Gulistani (επ) και ο Omid (ον) Nabizada 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 26/2/2025 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Abbas (ον) Gulistani (επ) έχει ύψος 1.76 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Ο Omid (ον) Nabizada (επ) έχει ύψος 1.72 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση Ωραιόκαστρο

