Θεσσαλονίκη: Έτσι “ξήλωσαν” το κύκλωμα αναβολικών με επικεφαλής γνωστό TikToker – Τρεις συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αναβολικών και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσά τους και ο γνωστός TikToker που διαφήμιζε τα κατορθώματα του σε βίντεο που αναρτούσε.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη, με οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ τους, και πιο συγκεκριμένα ο 36χρονος, η 31 ετών αδελφή του και ο 61 ετών πατέρας τους. Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, με την οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει οργανωμένη δραστηριότητα, λειτουργώντας γυμναστήριο και κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση αναβολικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής που δεν ήταν εγκεκριμένα από τον Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν και ιστοσελίδα για την προώθηση των προϊόντων τους.

Τα σκευάσματα απευθύνονταν κυρίως σε αθλητές, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους, ωστόσο – όπως επισημαίνουν οι αρχές – εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των χρηστών.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, στο γυμναστήριο-κατάστημα και σε όχημα, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών

301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών

195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων

61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων

15.930 γραμμάρια απαγορευμένων συμπληρωμάτων σε σκόνη

3.802 κάψουλες και δισκία μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων

3.490 ευρώ

έγγραφα, τιμολόγια και παραστατικά

αεροβόλο πιστόλι και περίστροφο κρότου

μικροποσότητα κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν διασυνδέσεις και περαιτέρω εμπλοκή σε παρόμοιες παράνομες δραστηριότητες.