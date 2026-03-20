Συνελήφθη γνωστός tiktoker στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση με αναβολικά – Έφοδος της ΕΛΑΣ στο γυμναστήριό του

Συνελήφθη γνωστός tiktoker που έδινε συμβουλές για συμπληρώματα διατροφής και διάφορες ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο γνωστός influencer και πρωταθλητής στον χώρο του bodybuilding από τη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για υπόθεση που αφορά σκληρά αναβολικά.

Μαζί με αυτόν συνελήφθησαν ο πατέρας του αλλά και η αδερφή του, καθώς στην επιχείρηση που διατηρούν φέρνονται να διέθεταν κάποια από τα πιο σκληρά αναβολικά.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.