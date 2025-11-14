MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Διαβατά – Ελέγχθηκαν 32 άτομα και 42 οχήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμό των Διαβατών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (13-11-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 32 άτομα και
  • 42 οχήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
– Συνελήφθη 1 αλλοδαπός για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης
– Βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
– Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Διαβατά Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ – Έμεινε πάνω από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο

MARKET 12 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου για Δήμητρα Παπαδήμα: “Ρατσίστρια”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου” – Δεν το εννοούσε καθόλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Καραχάλιος για Καμμένο: Έχει μία ροπή προς τη μυθολογία – Από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών όλα γύρισαν ανάποδα

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Έκζεμα: Κάθε πότε είναι καλύτερο να κάνει κάποιος μπάνιο για να αποφύγει έξαρση των συμπτωμάτων