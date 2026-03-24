Θεσσαλονίκη: Δεκάδες παραβάσεις για μη χρήση κράνους – Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της Ελληνική Αστυνομία με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», καθώς οι έλεγχοι στους δρόμους της πόλης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το διάστημα από 16 έως 22 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15.703 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει 79 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, αριθμός που την κατατάσσει μεταξύ των περιοχών με αυξημένη παραβατικότητα.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, με ιδιαίτερη στόχευση στους οδηγούς δικύκλων, στους χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), αλλά και στους επαγγελματίες διανομείς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, βεβαιώθηκαν 1.133 παραβάσεις σε οδηγούς και 102 σε επιβάτες, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά οδηγούς δικύκλων. Παράλληλα, καταγράφηκαν και 292 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της οδικής παιδείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον και στο αυστηρότερο πλαίσιο ποινών που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025). Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τους οδηγούς που δεν φορούν κράνος, ενώ αντίστοιχο πρόστιμο επιβάλλεται και στους επιβάτες. Για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής οι κυρώσεις αυστηροποιούνται σημαντικά.

Όπως επισημαίνουν πηγές της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη, στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και η εμπέδωση της χρήσης κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα στους δρόμους της πόλης, με την Ελληνική Αστυνομία να απευθύνει σαφές μήνυμα προς όλους τους οδηγούς: το κράνος δεν είναι επιλογή, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια.

Άλλωστε, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».