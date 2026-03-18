Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς που διέμεναν παράνομα στη χώρα

THESTIVAL TEAM

Τρία άτομα που διέμεναν παράνομα στη χώρα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποίησε χθες στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κατά τους οποίους:

  • Ελέγχθηκαν (114) άτομα και (11) οχήματα,
  • Προσήχθησαν (8) άτομα και
  • Συνελήφθησαν (3) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Στα λευκά η ορεινή Ελασσόνα: Χειμωνιάτικο ξύπνημα με χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδίδονται σήμερα νέα παγκάκια στη Νέα Παραλία – Θα τοποθετηθούν 200 σε όλη την πόλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Μαρτίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά – Ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε άμυνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 38 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Κανονικά αύριο στους δρόμους της πόλης τα ταξί – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις εν όψει ψήφισης του νομοσχεδίου

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Σπύρος Μπιμπίλας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία μαζί της μετά τον θάνατο του συντρόφου της