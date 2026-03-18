Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς που διέμεναν παράνομα στη χώρα

Τρία άτομα που διέμεναν παράνομα στη χώρα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποίησε χθες στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν (114) άτομα και (11) οχήματα,

Προσήχθησαν (8) άτομα και

Συνελήφθησαν (3) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.