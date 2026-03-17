Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη Μουδανιών, ένας τραυματίας – Δείτε βίντεο

Ένας ελαφρά τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 06:30. Αυτοκίνητο που κινείτο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ύψος της Καρδίας.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του οχήματος. Στο σημείο η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή.