ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (29-10-2025) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (30-10-2025), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους, στην αγορά Βλάλη, στην περιοχή Χαλκέων, στην οδό Εγνατία, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά, κατά τους οποίους:

  • Ελέγχθηκαν 117 άτομα και 11 οχήματα και
  • Προσήχθησαν 9 άτομα.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.

Επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ. Θεσσαλονίκη

