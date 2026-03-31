Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο βλέπουν οι Αρχές για την 59χρονη – Λείπουν τσάντα και ρολόι από το διαμέρισμα, ψάχνουν απαντήσεις στο κινητό της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του θανάτου της 59χρονης, η οποία χθες το μεσημέρι βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Αρριανού, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Τη γυναίκα εντόπισαν νεκρή αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, αφού ειδοποιήθηκαν από φίλη της άτυχης γυναίκας, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την 59χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται πως ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός ενώ φαίνεται πως ήταν νεκρή για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού από τις Αρχές. Υπενθυμίζεται πως η σορός της γυναίκας βρέθηκε με ένα λουρί τσάντας τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό, ενώ ήταν και ημίγυμνη και έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο.

Το σπίτι ήταν ανάστατο όμως οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ίχνη διάρρηξης. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως από το διαμέρισμα όπου διέμενε η 59χρονη λείπουν ένα ρολόι αλλά και μια τσάντα.

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αργά χθες το βράδυ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κάτοικος της περιοχής έκανε λόγο για “καλή κοπέλα” αναφερόμενος στην 59χρονη ενώ ερωτηθείς αν άκουσε ποτέ φασαρία από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας τόνισε πως δεν έπεσε ποτέ κάτι τέτοιο στην αντίληψή του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.