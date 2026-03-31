Θεσσαλονίκη: Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή με ζώνη στον λαιμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του θανάτου της 59χρονης, η οποία χθες το μεσημέρι βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Τη γυναίκα εντόπισαν νεκρή αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, αφού ειδοποιήθηκαν από φίλη της άτυχης γυναίκας, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την 59χρονη. Αργά χθες το βράδυ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε με μια ζώνη δεμένη στον λαιμό και χωρίς ρούχα από τη μέση και πάνω. Επιπλέον φέρει πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Τα ρούχα που έλειπαν από το σώμα της εντοπίστηκαν κοντά στη σορό της 59χρονης.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της Αστυνομίας στο διαμέρισμα δεν έχουν προκύψει ίχνη διάρρηξης. Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν ότι το διαμέρισμα ήταν ανάστατο.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η 59χρονη είχε εγκατασταθεί πρόσφατα στο διαμέρισμα ενώ δήλωσε πώς είχε δει ζωντανή τη γυναίκα χθες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 59χρονη είχε δώσει προκαταβολή προκειμένου να αγοράσει το διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή.

Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.