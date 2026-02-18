Θεσσαλονίκη: 36χρονος είχε κοκαΐνη και χασίς στο σπίτι του – Ήταν καταδικασμένος σε φυλάκιση αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Ο 36χρονος έκρυβε ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και συνελήφθη

Ένας 36χρονος από την Αλβανία συνελήφθη χθες για ναρκωτικά σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο 36χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα ενώ αν και είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για οκτώ έτη, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Τον 36χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος μετά από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του άνδρα στη Χαλάστρα, στην οποία συνέδραμε και αστυνομικός σκύλος της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σπίτι του 36χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(181,6) γραμμάρια κοκαΐνης,

(294,4) γραμμάρια κάνναβης,

(2) ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ και

1 κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, προέκυψε ότι σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (8) ετών, 32 μηνών και χρηματική ποινή 11.000 ευρώ, για παραβάσεις περί ναρκωτικών και παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, ενώ δεν κατείχε νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.