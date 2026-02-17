MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό – Μεταφέρθηκε στο “Παπαγεωργίου”

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης όταν 24χρονος άνδρας έπεσε από τη γέφυρα του Αγίου Παύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από τη γέφυρα και βρέθηκε στο οδόστρωμα στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 24χρονο άνδρα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακός Θεσσαλονίκης

