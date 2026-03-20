Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο του ελληνικού FBI στις αποθήκες της εταιρείας του

Συνελήφθη μετά από έλεγχο στις αποθήκες της εταιρείας στο Ελληνικό, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί με έδρα το Κολωνάκι.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Είχε προηγηθεί μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην αποθήκη της γνωστής γκαλερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε ένα βίντεο που αναρτησε στα social media ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700μΧ.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστατεύουν και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γιώργος Γιαννιάς: Με τον Μενιδιάτη σκοτωθήκαμε, σφαχτήκαμε στο μαγαζί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κικίλιας: Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για την ανάσχεση των τιμών της ενέργειας

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ιράν: Νεκρός και ο ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ, Εσμαίλ Αχμάντι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Δύο νέα πάρκα τσέπης παρέδωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Μέσα σε πέντε μέρες χτύπησα το πόδι και το κεφάλι μου, έπαθα αλλεργικό σοκ και παραμορφώθηκα